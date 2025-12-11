إعلان

بمكياج راقي وفستان كلاسيكي.. درة بإطلالة جذابة ومحتشمة

كتب : نرمين ضيف الله

06:30 م 11/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    درة تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة
  • عرض 4 صورة
    درة تتألق بفستان كلاسيكي راقٍ
  • عرض 4 صورة
    إطلالة ملكية لدرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة درة بإطلالة راقية في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت درة مرتدية فستان باللون الأسود الكلاسيكي، بدون أكمام وبقصة محتشمة عند الصدر مع تفصيل عند الرقبة يشبه الياقة الصغيرة.

الجزء العلوي يتميز بقصة ضيقة ومحددة للخصر، بينما ينسدل الجزء السفلي بتنورة واسعة وكبيرة الحجم، مصنوعة من قماش الساتان.

واعتمدت تسريحة ناعمة، وتركت خصلات شعرها تنسدل على كتفها بشكل مموج ولامع.

وزينت الإطلالة بأقراط متدلية كبيرة ولامعة على شكل دمعة، ومرصعة بالألماس، وأكملت اللوك بخواتم كبيرة وبارزة في يديها.

واختارت مكياج قوي بدرجات النيود، يبرز جمال وجهها، وعينيها.

إطلالة محتشمة وراقية لدرة إطلالة ملكية لدرة درة بإطلالة أنيقة وهادئة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟