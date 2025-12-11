ظهرت الفنانة درة بإطلالة راقية في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت درة مرتدية فستان باللون الأسود الكلاسيكي، بدون أكمام وبقصة محتشمة عند الصدر مع تفصيل عند الرقبة يشبه الياقة الصغيرة.

الجزء العلوي يتميز بقصة ضيقة ومحددة للخصر، بينما ينسدل الجزء السفلي بتنورة واسعة وكبيرة الحجم، مصنوعة من قماش الساتان.

واعتمدت تسريحة ناعمة، وتركت خصلات شعرها تنسدل على كتفها بشكل مموج ولامع.

وزينت الإطلالة بأقراط متدلية كبيرة ولامعة على شكل دمعة، ومرصعة بالألماس، وأكملت اللوك بخواتم كبيرة وبارزة في يديها.

واختارت مكياج قوي بدرجات النيود، يبرز جمال وجهها، وعينيها.