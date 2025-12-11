مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

جميع المباريات

لاعب منتخب مصر ضمن أفضل 10 لاعبين في كأس العرب

كتب : محمد خيري

01:01 م 11/12/2025
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (2)
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (3)
    أكرم توفيق يضع اسم موفاسا على قميصه (1)
    أكرم توفيق (7)
    أكرم توفيق (5)
    أكرم توفيق (2)
    أكرم توفيق (3)

رغم توديع منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب من الدور الأول، إلا أن قائمة أفضل 10 لاعبين في البطولة، حتى الآن، ضمت لاعب منتخب الفراعنة.

ووفقا لمواقع الإحصائيات "Sofascore"، يتصدر محمد كنو، لاعب منتخب السعودية، قائمة أفضل 10 لاعبين في الدور الأول من البطولة، بتقييم 8.5/10.

وجاءت القائمة كالآتي:

1- محمد كنو - السعودية - 8.5

2- سالم الدوسري - السعودية – 8.5

3- يزن النعيمات – الأردن 8.05

4- نيكولاس خيمينيز – الإمارات – 7.8

5- سفيان بوفتيني – المغرب – 7.67

6- رضوان بركان - الجزائر – 7.57

7- أكرم توفيق – مصر – 7.57

8- فيكتور لكحل - الجزائر – 7.57

9- عادل بولبينة - الجزائر – 7.5

10- مهند أبو طه – الأردن – 7.5

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب، من دور المجموعات، بعد الهزيمة من الأردن بثلاثية نظيفة، فيما تأهل لربع النهائي كل من الأردن، السعودية، سوريا، فلسطين، الجزائر، المغرب، العراق، الإمارات العربية المتحدة.

منتخب مصر منتخب مصر الثاني أكرم توفيق كأس العرب

