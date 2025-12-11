حماس عن تهديدات بن غفير الأخيرة: تجاوز كل الخطوط الحمراء

كتب-عبدالله محمود:

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام في قرية الشيخ المهجّرة تل حنان شرق حيفا، واصفةً التهديد بأنه تعد غير مسبوق على حرمة الأموات وانتهاك صارخ للمقدسات.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في بيان اليوم الخميس، إن بن غفير تجاوز كل الخطوط الحمراء بإعلانه اتخاذ "الخطوة الأولى" نحو إزالة القبر"، معتبرا أن هذا السلوك يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه الاحتلال، وعقلية انتقامية لا تتورع عن العبث حتى بقبور الموتى ورموز الأمة.

وشدد مرداوي على أن هذا السلوك يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي بلغه الاحتلال، ويعبّر عن عقلية انتقامية لا تتردد في العبث بتاريخ شعبنا ورموزه الوطنية والدينية.

وأشار إلى أن استهداف قبر القسام العالم، الذي يعد أيقونة دينية وثورية في تاريخ مقاومتنا الفلسطينية والعربية ضد الظلم والاحتلال، ليس مجرد اعتداء على قبر، بل هو محاولة لطمس ذاكرة أمة وإزالة شاهد من شواهد كفاحنا المستمر.

وشدد قيادي حماس، على أن المساس بحرمة الأموات يفضح العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال، ويؤكد أن التطرف أصبح سياسة رسمية معلنة، تستوجب موقفاً دولياً بلجم هذا التوحش.

وأكد أن الاحتلال لن ينجح في محو إرث الشيخ عز الدين القسام وبطولاته وبطولات من حملوا الراية من بعده جيلاً بعد جيل حتى يومنا هذا، وسيظل حيًا في وجدان شعبنا وأمتنا.