"منتظرك تثبت نفسك".. وعد جديد من عبدالرؤوف للاعب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق، وعد المهاجم ناصر منسي بالحصول على فرصة أساسية في مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم 20 ديسمبر.

وتعادل فريق الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الثلاثاء، على ستاد المقاولون العرب بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء حديث عبد الرؤوف مع اللاعب بعد استبعاده من المباراة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية، حيث أوضح له أن غيابه لم يكن لأسباب فنية، وإنما بسبب إصابة آدم كايد التي أربكت حسابات الجهاز الفني وغيّرت خطة التبديلات.

وأكد عبد الرؤوف لمهاجم الزمالك، ثقته الكاملة في قدراته، مشددًا على أنه سيكون ضمن التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة لاستعادة مستواه وإثبات نفسه خلال الفترة القادمة.