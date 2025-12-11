مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

"منتظرك تثبت نفسك".. وعد جديد من عبدالرؤوف للاعب الزمالك

كتب : محمد خيري

01:17 م 11/12/2025

أحمد عبد الرؤوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق، وعد المهاجم ناصر منسي بالحصول على فرصة أساسية في مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم 20 ديسمبر.

وتعادل فريق الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الثلاثاء، على ستاد المقاولون العرب بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء حديث عبد الرؤوف مع اللاعب بعد استبعاده من المباراة الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية، حيث أوضح له أن غيابه لم يكن لأسباب فنية، وإنما بسبب إصابة آدم كايد التي أربكت حسابات الجهاز الفني وغيّرت خطة التبديلات.

وأكد عبد الرؤوف لمهاجم الزمالك، ثقته الكاملة في قدراته، مشددًا على أنه سيكون ضمن التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة لاستعادة مستواه وإثبات نفسه خلال الفترة القادمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد الرؤوف نادي الزمالك اصر منسي ناصر منسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
اصطياد تمساح الزوامل بعد أسبوع من البحث والهدوء يعود للشرقية -صور
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟