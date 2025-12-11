إعلان

السفارة الأمريكية تحتفي بإدراج الكشري على قائمة اليونسكو

كتب : مصراوي

05:34 م 11/12/2025

السفارة الأمريكية تحتفي بإدراج الكشري على قائمة ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصراوي:

احتفلت السفارة الأمريكية في القاهرة بإدراج الكشري المصري على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مؤكدة أهميته ومكانته في قلوب الجميع.

صورة 1 السفارة

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورًا لموظفيها أثناء زيارتهم لمحلات كشري شهيرة في مصر، معبرة عن فرحتهم بهذه اللحظة التاريخية التي تضيف نكهة خاصة لأيامهم وتذكرهم بأهمية الشراكة والتجارب المشتركة بين الثقافات.

صورة 2 السفارة

وأوضحت السفارة أن الصور تعكس حب فريق العمل للكشري، سواء في اختيار الغداء اليومي أو تجربة صنع الكشري لأول مرة بأنفسهم، مشيرة إلى أن كل لقمة من هذه الأكلة تمثل تجربة ممتعة وذكرى مميزة للموظفين، في وقت يواصل فيه الكشري فرض نفسه عالميًا كرمز للثقافة المصرية.

صورة 3 السفارة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إدراج الكشري على قائمة اليونسكو السفارة الأمريكية في القاهرة قائمة اليونسكو للتراث العالمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟