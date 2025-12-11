السفارة الأمريكية تحتفي بإدراج الكشري على قائمة اليونسكو

كتب-مصراوي:

احتفلت السفارة الأمريكية في القاهرة بإدراج الكشري المصري على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مؤكدة أهميته ومكانته في قلوب الجميع.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورًا لموظفيها أثناء زيارتهم لمحلات كشري شهيرة في مصر، معبرة عن فرحتهم بهذه اللحظة التاريخية التي تضيف نكهة خاصة لأيامهم وتذكرهم بأهمية الشراكة والتجارب المشتركة بين الثقافات.

وأوضحت السفارة أن الصور تعكس حب فريق العمل للكشري، سواء في اختيار الغداء اليومي أو تجربة صنع الكشري لأول مرة بأنفسهم، مشيرة إلى أن كل لقمة من هذه الأكلة تمثل تجربة ممتعة وذكرى مميزة للموظفين، في وقت يواصل فيه الكشري فرض نفسه عالميًا كرمز للثقافة المصرية.