الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى مخالف

أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة د. أسامة عبد الحي، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من الشكاوى من مرضى ومن متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الطبيب "ض. أ"، على خلفية نشره لمحتوى طبي يتضمن معلومات تخالف القواعد العلمية الثابتة والمعتمدة في أنظمة العلاج المتبعة عالميًا ومحليًا، وتوجيه تعليمات طبية للمرضى على خلاف القواعد العلمية الصحيحة والمستقرة، الأمر الذي قد يترتب عليه "أذى بالغ للمرضى" ويخل بسلامة الممارسة الطبية.

وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم، أنها فور تلقيها هذه الشكاوى أحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأضافت النقابة، أنها تواصلت مع كلية الطب بجامعة عين شمس للتأكد من الصفات العلمية التي يذكرها الطبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأفادت الكلية بأن خدمته قد تم إنهائها في عام 2023، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، حرصها الكامل على حماية المريض، وصون الممارسة الطبية الرشيدة والالتزام بالقواعد العلمية المتعارف عليها، والتعامل بكل جدية مع أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالمرضى أو تسيء للمهنة.

وأشارت إلى أنه حال ثبوت صحة ما نُسب إلى الطبيب، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضده.

اقرأ أيضًا:

بسبب التصدير للصين.. نقيب البيطريين: عندنا ندرة شديدة في "الحمير"

قبل جولة الإعادة.. وفاة النائب أحمد جعفر مرشح مستقبل وطن عن حدائق القبة

نتيجة فحص التظلمات في مسابقة وظائف معلم مساعد اللغة العربية