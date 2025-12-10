مباريات الأمس
نقلة نوعية لاتحاد الجولف.. فائض مالي تاريخي واستعادة مصر لمكانتها في البطولات الدولية

كتب : مصراوي

08:38 م 10/12/2025

عمر هشام طلعت

أشادت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف بإنجازات مجلس الإدارة، برئاسة عمر هشام طلعت، والتى تمت خلال فترة وجيزة من توليه المسئولية فى نهاية نوفمبر من العام الماضى.

وأثنى أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على ما تم من أعمال على أرض الواقع فى كل الاتجاهات المختلفة وإعادة ترتيب جميع الأوراق من خلال استراتيجية عمل مدروسة بعناية اتت ثمارها فى غضون السبعة اشهر الاولى من عمر مجلس الإدارة.

وباركت الجمعية العمومية الخطى الناجحة لمجلس الإدارة، والتي كان من احدى نتائجها تحقيق فائض مالي تاريخي لأول مرة لم يسبق أن حققه الاتحاد المصرى للجولف من قبل وذلك فى غضون سبعة أشهر فقط والذى بلغ سبعة ملايين جنيها من خلال تنمية الموارد وإبرام عقود رعاية وشراكات استراتيجية مع كبريات المؤسسات، بخلاف إعادة وضع مصر على خريطة تنظيم البطولات الدولية والعالمية والتى تم التخطيط لها فى نهاية موسم 2024 / 2025 وبدأ تنفيذها في بداية الموسم الجديد 2025 / 2026 وهو ما أسهم فى الترويج السياحى لمصر كأحد أهم أهداف اتحاد الجولف وتعظيم فرص مشاركة اللاعبين المصريين فى البطولات الدولية داخليا وخارجيا وإتاحة المشاركة للجميع من خلال معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف برئاسة نائب رئيس الاتحاد المهندس محمد انور وفى حضور المستشار القانونى للاتحاد النائب محمد الحناوى وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلي اندية الجزيرة نائب رئيس النادى المهندس ايهاب لهيطة وسبورتنج محمد حافظ وبالم هيلز ايهاب حسنى.

وقام مراقب الحسابات طارق حشيش باستعراض تقريره عن الميزانية موضحا ما تم من أعمال والفائض التاريخى أمام أعضاء الجمعية خلال الإجتماع. وفى نهاية الاجتماع وجه نائب رئيس اتحاد الجولف، المهندس محمد انور ، الشكر باسمه وبالانابة عن مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية وكل اندية الجولف على ثقتهم الكبيرة في الاتحاد وعلى تعاونهم الوثيق والمساندة القوية مؤكدا بانه مازال هناك المزيد والمزيد الذي سيقدمه مجلس الإدارة لتحقيق النمو والتطوير الذى ينشده الجميع للجولف المصرى.

