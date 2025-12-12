بعد اعتراضه في مباراة كهرباء الإسماعيلية.. الزمالك يستدعي بيزيرا لجلسة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك الإعلامي إبراهيم فايق مقطع فيديو عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس مع نجم الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة.

وذيل فايق مقطع الفيديو الذي نشره من لقائه مع أبو تريكة هل هامش تواجده بقطر لحضور فعاليات كأس العرب 2025، بتعليق:"بعد ١٨ سنة.. مع وش الخير والسعد".

وقال أبو تريكة خلال مقطع الفيديو:"زمان كان يا ماكان في شاب لسه بيبتدي حياته في الإعلام سنة 2006، كنت صحفي محدش يعرفني وكان عم الناس ساعتها عم الناس، ولف الزمان وشرف كبير ياعم الناس ياوش الخير".

ليرد أبو تريكة بقوله:"مبسوط إني شفتكم"، ليرد فايق بقوله:"إحنا كمان مبسوطين".

