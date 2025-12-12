مباريات الأمس
"بعد 18 سنة مع وش الخير والسعد".. إبراهيم فايق ينشر فيديو من لقاء أبو تريكة

كتب : مصطفى الجريتلي

01:37 ص 12/12/2025
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة
    إبراهيم فايق ومحمد أبو تريكة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك الإعلامي إبراهيم فايق مقطع فيديو عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس مع نجم الأهلي والمنتخب محمد أبو تريكة.

وذيل فايق مقطع الفيديو الذي نشره من لقائه مع أبو تريكة هل هامش تواجده بقطر لحضور فعاليات كأس العرب 2025، بتعليق:"بعد ١٨ سنة.. مع وش الخير والسعد".

وقال أبو تريكة خلال مقطع الفيديو:"زمان كان يا ماكان في شاب لسه بيبتدي حياته في الإعلام سنة 2006، كنت صحفي محدش يعرفني وكان عم الناس ساعتها عم الناس، ولف الزمان وشرف كبير ياعم الناس ياوش الخير".

ليرد أبو تريكة بقوله:"مبسوط إني شفتكم"، ليرد فايق بقوله:"إحنا كمان مبسوطين".

إبراهيم فايق محمد أبو تريكة كأس العرب

