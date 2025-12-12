إعلان

قد نقع فيه.. خالد الجندي يحذر من خطأ شائع في الصلاة على النبي

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 12/12/2025

الشيخ خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من خطأ لغوي يقع فيه الكثيرون عند كتابة عبارة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، إن الصيغة الصحيحة هي "اللهم صل" بدون ياء، مضيفًا أن إضافة الياء تحول الدعاء إلى خطاب لمؤنث، وهو غير لائق في سياق الطلب من الله تعالى الذي يعبر عن رجاء ودعاء.

وأوضح "الجندي"، أن فعل الأمر في الدعاء يبنى على حذف حرف العلة، لذا يكون الكسر على الصاد دون إضافة ياء، كما في "اللهم صل على سيدنا محمد" أو "اللهم صل على رسول الله".

وتابع: الياء تستخدم فقط في الخطاب المباشر لشخص، مثل "صلي على النبي" عند مخاطبة امرأة، مشددًا على أن هذا الخطأ انتشر كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذه الصيغ المختصرة صحيحة ومستحبة، طالما تحافظ على المعنى الأصلي للصلاة الإبراهيمية، وأشار إلى أن الوقوع في مثل هذه الأخطاء اللغوية يقلل من دقة الدعاء.

ودعا "الجندي"، المسلمين إلى الالتزام بالصيغ الصحيحة في الكتابة والنطق، سائلًا الله أن يوفق الجميع للعبادة على الوجه الأكمل ويحفظهم من السهو في أمور الدين.

الشيخ خالد الجندي خطأ شائع في الصلاة على النبي برنامج لعلهم يفقهون الصيغة الصحيحة هي اللهم صل بدون ياء

