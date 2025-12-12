مباريات الأمس
إعلان

"وفد اسباني يتابعه".. شوبير يكشف تفاصيل اهتمام جيرونا بنجله مصطفى

كتب : محمد عبد الهادي

12:26 ص 12/12/2025
شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي جيرونا الإسباني في الحصول على خدمات حارس النادي الأهلي الشاب مصطفى شوبير.

وقال أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار إنه تفاجأ بخبر نشر في الصحف الإسبانية عن اهتمام نادي جيرونا الإسباني بضم مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك معلومات دقيقة حول الموضوع.

وأوضح شوبير:"أنا عندي معلومتين في قصة مصطفى شوبير، أولًا وكيل اللاعب إسباني وهو الذي اختاره، وكان مسؤولاً عن عرض سابق من فالنسيا للاعب".

وتابع: " الأهلي رفض مناقشة عرض فالنسيا السابق رغم حضور الوكيل خصيصًا واجتمع مع محمد يوسف داخل النادي، هذا الموضوع أكيد والأهلي لم يناقشه".

وأضاف شوبير: أما عن اهتمام جيرونا، فقد حضر وفد لمتابعة مصطفى في مباراة الجيش الملكي، ويبدو أن التقارير كانت جيدة".

واختتم: "هذا الموضوع قد يتغير إذا شارك مصطفى شوبير مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، لأن فترة انتقالات يناير بعدها ستحدد الوضع وحتى الآن، لم يصل أي عرض رسمي من جيرونا إلى الأهلي.

مصطفى شوبير أحمد شوبير شوبير الأهلي جيرونا الاسباني

