"فضيحة وطولان ضغط".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على خروج المنتخب

كتب : محمد خيري

12:28 م 10/12/2025

حلمي طولان

أعرب رمضان السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن استيائه من مستوى منتخب مصر في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن قائمة اللاعبين التي اختيرت للمشاركة أثارت الكثير من علامات الاستفهام.

وقال السيد خلال تصريحاته في برنامج "الكلاسيكو" على قناة أون:

"اختيارات اللاعبين في بطولة كأس العرب لم تكن واضحة، وكان عليها علامات استفهام كثيرة."

طولان ضغط لتولي المهمة

وكشف رمضان السيد أن المدير الفني حلمي طولان مارس ضغوطًا من أجل تولي قيادة منتخب كأس العرب على حساب هاني أبو ريدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أثار التساؤلات حول آلية اتخاذ القرار.

وتابع: "اللي حصل في كأس العرب فضيحة، واتحاد الكرة والرابطة لازم يطلعوا للجماهير ويوضحوا اللي حصل… إحنا اتقهَرنا."

مستويات قوية في البطولة

وأشار السيد إلى أن النسخة الحالية من البطولة شهدت مستويات قوية، مضيفًا:

"شوفنا مباريات في كأس العرب أفضل من مباريات ممكن نشوفها في أمم إفريقيا."

قلق قبل أمم إفريقيا

وأكد مجددًا عدم وضوح معايير اختيار اللاعبين، موضحًا أن الاختيارات حملت علامات استفهام كثيرة، قبل أن يضيف: "ربنا يستر على مستوانا في أمم إفريقيا… اللي بنشوفه الفترة اللي فاتت أخطاء ورا أخطاء، وده مقلقنا جدًا."

حلمي طولان خروج المنتخب رمضان السيد

