أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق المغادرة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز يوم 13 ديسمبر مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس التحدي.

قائمة بيراميدز للبطولة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – مصطفى فتحي – وليد الكرتي – يوسف أوباما – بلاتي توريه – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى قطر، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات البطولة.