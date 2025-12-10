"بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية".. موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالمدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان، عقب إعلان تشكيل الجهاز الفني للمنتخب استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر.

وودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب، التي تقام حاليا في دولة قطر، بعد الخسارة أمس من الأردن بثلاثية دون رد، في الجولة الأخيرة من المجموعة.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية أن اتصاله بـ طولان جاء بدافع الحرص على المنتخب، مضيفًا: "تواصلت معك وأبلغتك أن اختيار الجهاز المعاون لم يكن موفقًا، وأنك لم تكن ترغب في بعض العناصر المتواجدة."

وقال شوبير إنه يرى ضرورة انسجام أفراد الجهاز الفني، مضيفًا: "لا بد أن يعمل المدرب والمدير الفني ومدرب الحراس في اتجاه واحد وبروح واحدة."

جدل حول فيديوهات منسوبة لأحد أفراد الجهاز

وأشار شوبير إلى أنه تفاجأ بانتشار فيديوهات وصفها بأنها "غير مقبولة"، قائلًا إن محتواها لا يليق بالظهور في هذا التوقيت، مضيفًا: "مجرد مشاهدتي لفيديو مليء بالغناء والرقص والتلميحات كان أمرًا غير مقبول بالنسبة لي."

وأكد أنه تعرض لانتقادات بعد تعليقه على الأمر، مشددًا على أن هدفه كان فقط "المصلحة العامة".

انتقادات لاتحاد الكرة

وانتقد شوبير ما اعتبره صمتًا من اتحاد الكرة تجاه الجدل المثار، معتبرًا أن غياب التحرك والحسم تجاه ما يحدث داخل الجهاز الفني خلق حالة من الارتباك قبل انطلاق البطولة.