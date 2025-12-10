تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثمان كفلة رضيعة حديثة الولادة، داخل مدخل عقار بمنطقة شارع النحاس دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بالعثور على جثمان طفلة رضيعة حديثة الولادة بمدخل عقار بمنطقة شارع النحاس دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثمان طفلة رضيعة حديثة الولادة بمدخل عقار بمنطقة شارع النحاس دائرة القسم، ولا يوجد عليها ثمة إصابات، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وجرى نقل جثمان الرضيعة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.