مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"خرجنا بفضيحة".. شبانة يفتح النار على منظومة الكرة: محتاجين ثورة

كتب : محمد خيري

11:35 ص 10/12/2025

منتخب مصر ضد الأردن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم الإعلامي محمد شبانة منظومة كرة القدم المصرية عقب خروج المنتخب من كأس العرب 2025، مؤكدًا أن منتخب حسام حسن هو الوحيد الذي يحقق نتائج إيجابية مقارنة بباقي المنتخبات الوطنية.

وقال شبانة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة CBC إن الحديث عن نية اتحاد الكرة إجراء "ثورة" في المنظومة لا يستحق الرد، متسائلًا عن غياب شخصية المنتخب وقدرته على المنافسة، خصوصًا بعد الخسارة بثلاثية أمام الأردن الذي شارك بصف كبير من البدلاء.

وانتقد قرار تأجيل مباريات الدوري من أجل البطولة، موضحًا أن الاتحادات المحترفة تُنسق مسبقًا مع روابط الدوريات، ومتسائلًا عن سبب تجاهل إخطار رابطة الأندية بموعد كأس العرب قبل أشهر لإدراجها ضمن توقفات الموسم قائلا: "خرجنا بفضيحة محدش كان يتوقعها".

وأشار إلى أن التعادل أمام الكويت والإمارات ثم الخسارة أمام الأردن جاء نتيجة حالة غرور وعدم تقدير للمنافس، مؤكدًا أن المنتخبات العربية المنافسة قدمت مستويات قوية بينما لم يظهر المنتخب المصري بالشكل المطلوب.

وتساءل شبانة: "في ماذا قصرت الدولة مع مسؤولي الكرة حتى تكون النتائج بهذا الشكل؟"، موجّهًا التحية للمنتخب الأردني ومعتبرًا أن الكرة المصرية بحاجة للتعلم من التجربتين المغربية والأردنية.

واختتم بالتساؤل عن مصير الجماهير التي تكبدت عناء السفر إلى قطر لدعم المنتخب قبل أن تُصدم بالخروج المبكر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منظومة الكرة محمد شبانة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار رعدية على القاهرة ومدن القناة وسيناء خلال ساعات
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟