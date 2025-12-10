"خرجنا بفضيحة".. شبانة يفتح النار على منظومة الكرة: محتاجين ثورة

هاجم الإعلامي محمد شبانة منظومة كرة القدم المصرية عقب خروج المنتخب من كأس العرب 2025، مؤكدًا أن منتخب حسام حسن هو الوحيد الذي يحقق نتائج إيجابية مقارنة بباقي المنتخبات الوطنية.

وقال شبانة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة CBC إن الحديث عن نية اتحاد الكرة إجراء "ثورة" في المنظومة لا يستحق الرد، متسائلًا عن غياب شخصية المنتخب وقدرته على المنافسة، خصوصًا بعد الخسارة بثلاثية أمام الأردن الذي شارك بصف كبير من البدلاء.

وانتقد قرار تأجيل مباريات الدوري من أجل البطولة، موضحًا أن الاتحادات المحترفة تُنسق مسبقًا مع روابط الدوريات، ومتسائلًا عن سبب تجاهل إخطار رابطة الأندية بموعد كأس العرب قبل أشهر لإدراجها ضمن توقفات الموسم قائلا: "خرجنا بفضيحة محدش كان يتوقعها".

وأشار إلى أن التعادل أمام الكويت والإمارات ثم الخسارة أمام الأردن جاء نتيجة حالة غرور وعدم تقدير للمنافس، مؤكدًا أن المنتخبات العربية المنافسة قدمت مستويات قوية بينما لم يظهر المنتخب المصري بالشكل المطلوب.

وتساءل شبانة: "في ماذا قصرت الدولة مع مسؤولي الكرة حتى تكون النتائج بهذا الشكل؟"، موجّهًا التحية للمنتخب الأردني ومعتبرًا أن الكرة المصرية بحاجة للتعلم من التجربتين المغربية والأردنية.

واختتم بالتساؤل عن مصير الجماهير التي تكبدت عناء السفر إلى قطر لدعم المنتخب قبل أن تُصدم بالخروج المبكر.