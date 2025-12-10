الفضة تحطم مستوياتها القياسية وتقفز إلى 61 دولارا للأوقية

واصلت أسعار الفضة اندفاعها الصعودي القوي في الأسواق العالمية، مع ارتفاعها خلال المعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، إلى مستوى 61.61 دولارًا للأوقية للمرة الأولى في تاريخ التداولات، بنسبة زيادة بلغت 0.52%، وذلك بعد تجاوزها حاجز 60 دولارًا للأوقية خلال تعاملات أمس، وفق آخر تحديث لبلومبرج.



وتعيش الفضة خلال الأيام الأخيرة واحدة من أكثر موجات الارتفاع قوة منذ عقود، إذ لامست يوم الجمعة الماضي مستوى تاريخيًا عند 59.34 دولارًا للأوقية بنسبة ارتفاع 2.72%، قبل أن تغلق الجلسة عند 58.29 دولارًا بزيادة 2.03%.



وتعكس هذه التحركات المتسارعة تغييرًا ملحوظا في اتجاهات السوق العالمية تجاه المعدن، مع انتقاله من نطاق التحرك التقليدي إلى موجة صعود شبه متواصلة تعكس قوة الطلب وتراجع مستويات المخزون المتاحة.

وتشير بيانات الأسواق إلى المعدن الأبيض، لم يشهد قفزات مماثلة إلا في مناسبتين تاريخيتين؛ الأولى في عام 1980 حين تجاوزت الأسعار 50 دولارًا للأونصة قبل انهيارها سريعًا، والثانية في 2011 عندما ارتفعت الأسعار بشدة مدفوعة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

اما الارتفاع الحالي فيتميز بأنه يأتي وسط مزيج من العوامل الداعمة، على رأسها زيادة الطلب الصناعي المرتبط بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، خصوصًا مع الاستخدام الواسع للفضة في تصنيع الألواح الشمسية والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

كما يتجه المستثمرون نحو المعدن كوسيلة تحوط فعالة في مواجهة التضخم، في وقت بدأت فيه السياسة النقدية الامريكية بالتحول التدريجي نحو التيسير، وهو ما يعزز جاذبية الأصول البديلة.

وتسهم التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب ضعف مستويات الإنتاج في بعض الدول المنتجة، في تدعيم الاتجاه الصاعد للفضة، خاصة مع تراجع المخزونات المسجلة في منصات التداول العالمية.