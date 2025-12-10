مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

"بعد الغرق في الديون".. انفراجة مالية في الزمالك تقلب الأوضاع

كتب : محمد خيري

06:00 ص 10/12/2025
يترقب نادي الزمالك انفراجة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة، من شأنها تخفيف حدة الأزمة التي يمر بها النادي في الوقت الراهن، خاصة في ظل الضبابية المحيطة بملف أرض النادي في السادس من أكتوبر.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن أحد أعضاء مجلس الإدارة قد تبرّع بمبلغ 400 ألف دولار لدعم خزينة النادي، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في مواجهة الأعباء المالية المتراكمة.

كما أنهى النادي اتفاقه مع أحد الرعاة الجدد، في إطار خطة تسويقية تستهدف تعزيز الموارد المالية وفتح قنوات دخل جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، حصل الزمالك على تبرع مالي من أحد رجال الأعمال المحبين للنادي، دعمًا لاستقرار الفريق والقطاعات الرياضية المختلفة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الانفراجة المالية في تخفيف الضغوط الحالية على النادي إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن أزمة أرض الزمالك في السادس من أكتوبر، والتي تُعد أحد أهم الملفات التي تشغل الإدارة والجماهير على حد سواء.

