ضبط شخصين يحملان كروت دعائية انتخابية قبل توزيعها بالبحيرة

كتب : أحمد أبو النجا

01:11 م 10/12/2025

المتهمين

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كانا ينوون توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.


وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
