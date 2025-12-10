مباريات الأمس
جميع المباريات

"لا خوف على بنتايج".. مصدر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كتب : محمد خيري

10:00 ص 10/12/2025
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب المغربي محمود بنتايج مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لفسخ عقده في الفترة الحالية.

وشهدت الفترة الماضية، قيام محامي بنتايج، بإخطار نادي الزمالك بالبدء في إجراءات فسخ عقد اللاعب، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، ولكن محامي الزمالك، أكد أن اللاعب لا يحق له فسخ عقده، بشكل قانوني، لعدم انتهاء المدة.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيعود إلى القاهرة فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، لينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة النادي تجري حاليًا تواصلًا مباشرًا مع محامي اللاعب من أجل إنهاء إجراءات صرف باقي مستحقاته خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى إغلاق الملف بالكامل وإنهاء الأزمة المادية الخاصة به.

وأضاف المصدر أن بنتايج أبدى رغبته الواضحة في الاستمرار داخل الزمالك، لكنه يشترط الحصول على مستحقاته بشكل منتظم، وهو ما تعمل الإدارة على ضمانه خلال الفترة المقبلة.

بنتايك محمود بنتايك الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

