سيف الخشاب يكشف سر "تعليمات الغرف المغلقة" في الريمونتادا ضد الزمالك

أزاح سيف الخشاب، مدافع فريق كهرباء الإسماعيلية، الستار عن التعليمات الفنية التي تلقاها اللاعبون بين شوطي مباراتهم أمام الزمالك، والتي انتهت بالتعادل 3-3 بعد التأخر بثلاثية، مشيداً بدور مدربه في الحفاظ على ثبات الفريق.

وقال سيف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بين الشوطين، طالبنا الكابتن رضا بعدم تغيير أي شيء في أسلوبنا أو طريقتنا رغم النتيجة، وشدد على ضرورة الاستمرار في بناء الهجمات ونقل الكرة على الأرض كما تدربنا واعتدنا اللعب في الدوري، مؤكداً لنا أن ما ينقصنا هو التوفيق فقط".

وأضاف لاعب كهرباء الإسماعيلية: "العودة في النتيجة بعد التأخر بـ 3 أهداف أمام نادٍ بحجم الزمالك هو إنجاز كبير يحسب للفريق".

وعن رأيه في منافسه، أكد الخشاب أن الزمالك خاض اللقاء بالقوام الأساسي لخطه الهجومي، مما زاد من صعوبة المباراة، مخصا بالإشادة ثنائي الفريق الأبيض الذي وضعهما دفاع الكهرباء تحت المجهر، قائلا: "وضعنا حسابات خاصة للمحترف خوان ألفينا وللمهاجم عمرو ناصر، فهما من أبرز العناصر التي أقلقتنا، ولكننا في النهاية كنا نحترم فريق الزمالك بالكامل بغض النظر عن الأسماء المشاركة، فهو يظل ناديا كبيرا".

