زوجة الراحل إبراهيم شيكا تكشف حقيقة انتقال نجلها للأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:10 ص 01/12/2025
    إبراهيم شيكا وزوجته (2)
    هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا
    إبراهيم شيكا وزوجته (3)
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    زوجة إبراهيم شيكا محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة_7
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته

كشفت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، عن حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن انتقال نجلها أنس لقطاع ناشئين الأهلي.

وكتبت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البوست ده توضيح أن أنس مرحش الاهلي زي ما بيتقال في الإشاعات علي الميديا وحتي كنت أعلنت من فتره انه في نادي إنبي بس للأسف النادي بعد ما وعدني واتصورنا هناك مبقاش حد بيرد".

وتابعت: "مع كامل احترامي للجميع لو راح أي مكان أنا هقول بنفسي ومش هنكر فضل حد بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى".

واختتمت هبة التركي: " محدش خد أنس وهو بيلعب في أكاديمية تارجت لحد ما ربنا يكرم وخير باذن الله".

جدير بالذكر أن الراحل ابراهيم شيكا هو ناشئ في صفوف الزمالك، وتوفي في شهر إبريل الماضي عقب معاناته بمرض السرطان المستقيم حتى تدهورت صحته وفارق الحياة.

زوجة إبراهيم شيكا إبراهيم شيكا هبة التركي ناشئين الأهلي

