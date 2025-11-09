مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 3
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من إبراهيم فايق بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

كتب - محمد عبد السلام:

10:37 م 09/11/2025

إبراهيم فايق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وقال فايق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":"16 لقب سوبر مصري للأهلي، بابا الشغلانة مبروك لجمهور الأهلي، بطولة مهمة في توقيت مهم".

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وبهذا الفوز واصل الأهلي إلى لقبه الـ 16 بكأس مصر، بينما توج نادي الزمالك بكأس مصر أربع مرات فقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم فايق الأهلي نتيجة مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان