أول تعليق من إبراهيم فايق بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

علق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وقال فايق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":"16 لقب سوبر مصري للأهلي، بابا الشغلانة مبروك لجمهور الأهلي، بطولة مهمة في توقيت مهم".

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وبهذا الفوز واصل الأهلي إلى لقبه الـ 16 بكأس مصر، بينما توج نادي الزمالك بكأس مصر أربع مرات فقط.