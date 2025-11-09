"من غير هاردلك" شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب بعد فوز الأهلي بكأس السوبر

وجه الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة طريفة إلى الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عقب فوز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

وكتب شوبير في تغريدته:"صديقي العزيز عمرو أديب، أهديك تحياتي وشكري الجزيل كالعادة، ومن غير هاردلك أهو، عشان ما تقوليش هو كل مرة هاردلك هاردلك".

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

