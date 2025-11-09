أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

قيّم شادي محمد، النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لاعبي المارد الأحمر والزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي أُقيمت في الإمارات.

وأكد شادي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن محمد الشناوي يستحق لقب أفضل حارس في البطولة، التي حصل عليها بالفعل، نظرا لما قدمه في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وفاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين دون رد، ليُتَوَّج بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

تقييم لاعبي الأهلي في نهائي السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي (9).

خط الدفاع: محمد هاني (9) - ياسر إبراهيم (9) - ياسين مرعي (8) - أحمد نبيل كوكا (8).

خط الوسط: أليو ديانج (9) - مروان عطية (10) - محمود حسن تريزيجيه (9).

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو (10) - أشرف بنشرقي (10) - نيتس جراديشار (8).

تقييم لاعبي الزمالك في نهائي السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد عواد (8).

خط الدفاع : أحمد فتوح (9) - محمود حمدي الونش (8) - محمد إسماعيل (7) - عمر جابر (8).

خط الوسط : محمد شحاتة (8) - سيف جعفر (6) - عبد الله السعيد (7).

خط الهجوم : ناصر ماهر (9) - عمرو ناصر(8) - شيكو بانزا (7).