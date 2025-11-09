مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

3 بالعلامة الكاملة.. شادي محمد يقيم لاعبي الأهلي والزمالك بالأرقام عبر "مصراوي"

كتب : محمد القرش

08:23 م 09/11/2025
  عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    محمد هاني
  • عرض 22 صورة
    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 22 صورة
    ياسين مرعي (1)
  • عرض 22 صورة
    كوكا
  • عرض 22 صورة
    ديانج من تدريبات الأهلي
  • عرض 22 صورة
    مروان عطية من مران الأهلي
  • عرض 22 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 22 صورة
    زيزو
  • عرض 22 صورة
    الأهلي الزمالك أشرف بنشرقي حمدي فتحي
  • عرض 22 صورة
    جراديشار
  • عرض 22 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 22 صورة
    الونش من مران الزمالك - Copy
  • عرض 22 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (1)
  • عرض 22 صورة
    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
  • عرض 22 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 22 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك_7
  • عرض 22 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 22 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 22 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه الثاني (2)
  • عرض 22 صورة
    عمر جابر

قيّم شادي محمد، النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لاعبي المارد الأحمر والزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي أُقيمت في الإمارات.

وأكد شادي في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن محمد الشناوي يستحق لقب أفضل حارس في البطولة، التي حصل عليها بالفعل، نظرا لما قدمه في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وفاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين دون رد، ليُتَوَّج بلقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

تقييم لاعبي الأهلي في نهائي السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي (9).

خط الدفاع: محمد هاني (9) - ياسر إبراهيم (9) - ياسين مرعي (8) - أحمد نبيل كوكا (8).

خط الوسط: أليو ديانج (9) - مروان عطية (10) - محمود حسن تريزيجيه (9).

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو (10) - أشرف بنشرقي (10) - نيتس جراديشار (8).

تقييم لاعبي الزمالك في نهائي السوبر المصري

حراسة المرمى : محمد عواد (8).

خط الدفاع : أحمد فتوح (9) - محمود حمدي الونش (8) - محمد إسماعيل (7) - عمر جابر (8).

خط الوسط : محمد شحاتة (8) - سيف جعفر (6) - عبد الله السعيد (7).

خط الهجوم : ناصر ماهر (9) - عمرو ناصر(8) - شيكو بانزا (7).

