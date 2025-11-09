مباريات الأمس
"هدف التتويج وآخر ملغي للأبيض".. ملخص شوط الأهلى والزمالك الثاني في كأس السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:04 م 09/11/2025
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

بدأ الفارس الأبيض الشوط الثاني بإجراء 3 تغييرات من جانب المدرب أحمد عبد الرؤوف، بدخول خوان بيزيرا، حسام عبد المجيد، وسيف الجزيري بدلًا من سيف جعفر، محمد إسماعيل، وعمرو ناصر.

ورغم محاولات الزمالك الهجومية، إلا أن الأهلي كان أكثر فاعلية، خاصة بعد إصابة نييتس جراديشار وخروجه في الدقيقة 57، ليشارك بدلاً منه طاهر محمد طاهر ليصنع فيما بعد هدف التتويج.

وفي الدقيقة 72، بعد انطلاقة طاهر من الجهة اليسرى أرسل كرة عرضية مثالية قابلها مروان عطية بتسديدة مباشرة داخل الشباك، مضيفاً الهدف الثاني للأهلي.

وحاول الزمالك تقليص الفارق، وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف في الدقيقة 79، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية VAR بداعي لمسة يد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملخص الشوط الثاني لمباراة الأهلي والزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري الأهلي اليوم الزمالك

