حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

بدأ الفارس الأبيض الشوط الثاني بإجراء 3 تغييرات من جانب المدرب أحمد عبد الرؤوف، بدخول خوان بيزيرا، حسام عبد المجيد، وسيف الجزيري بدلًا من سيف جعفر، محمد إسماعيل، وعمرو ناصر.

ورغم محاولات الزمالك الهجومية، إلا أن الأهلي كان أكثر فاعلية، خاصة بعد إصابة نييتس جراديشار وخروجه في الدقيقة 57، ليشارك بدلاً منه طاهر محمد طاهر ليصنع فيما بعد هدف التتويج.

وفي الدقيقة 72، بعد انطلاقة طاهر من الجهة اليسرى أرسل كرة عرضية مثالية قابلها مروان عطية بتسديدة مباشرة داخل الشباك، مضيفاً الهدف الثاني للأهلي.

وحاول الزمالك تقليص الفارق، وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف في الدقيقة 79، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية VAR بداعي لمسة يد.