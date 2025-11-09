24 صورة ترصد احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
كتب : مصراوي
أقامت الجهة المنظمة لنهائي كأس السوبر المصري احتفالية قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك على أرضية الملعب.
وشهدت الاحتفالية حضور الفنان أحمد فهمي بقميص النادي الأهلي وأحمد حاتم بقميص نادي الزمالك.
وأُقيم كذلك حفل تنورة بجانب احتفالية بالطابع الفرعوني والفلكلور الشعبي بجانب حفل غناء الثنائي محمود الليثي وعمر كمال.
