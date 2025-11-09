7 صور ترصد وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد محمد بن زايد لمواجهة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدرجات ملعب محمد بن زايد، استعدادا لمواجهة الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويستضيف ملعب "محمد بن زايد"، مباراة القمة اليوم الأحد بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي المقابل صعد الفارس الأبيض إلى الدور ذاته، بعد الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في نصف النهائي أيضًا.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام الزمالك، هدفه حصد اللقب ال 16 في تاريخه ببطولة السوبر، فيما يطمح الفارس الأبيض، في رفع عدد ألقابه بالبطولة إلى اللقب رقم 5.

