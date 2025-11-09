"ملوش مكان في المنتخب".. إبراهيم حسن يتوعد هؤلاء بعد الاعتراض على قرار

تتجه جميع الأنظار اليوم الأحد، نحو المباراة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، التي تُعتبر من أبرز المواجهات في عالم كرة القدم المصرية والعربية.

وتشهد هذه المباراة تنافسًا حادًا بين الفريقين، حيث يسعى كل من الفريقين للظفر باللقب، بينما تتطلع الجماهير إلى متابعة هذا اللقاء بترقب وحماس كبيرين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويبحث عشاق الكرة عن أفضل القنوات الفضائية التي توفر بثًا مباشرًا لهذه المباراة بجودة عالية لضمان تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

وتنقل مباراة الزمالك والأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم عبر ثلاث قنوات مختلفة، وهم قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.

تردد قناة دبي الرياضية

تعد دبي الرياضية 1 من أهم القنوات الرياضية في المنطقة، وتتميز ببث المباريات الهامة مباشرة مع تعليق احترافي وتحليلات دقيقة قبل وأثناء وبعد المباراة:

تردد القناة على النايل سات:

التردد: 12130 MHz

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1

تعتبر أبوظبي الرياضية 1 من القنوات الرائدة في نقل الأحداث الرياضية، والمنافسات القوية بين الفرق الكبرى وتوفر القناة تحليلات متميزة قبل المباراة وخلالها:

تردد القناة عبر نايل سات:

التردد: 12418 MHz

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أون تايم سبورت 1

تمتلك قناة أون تايم سبورت 1 حقوق بث الدوري المصري، وتعد من أفضل القنوات، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك مباشرة، وتقدم القناة تغطية شاملة للمباراة:

تردد القناة عبر النايل سات:

التردد: 11823 MHz

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا