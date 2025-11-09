من الزمالك إلى الأهلي.. أبطال 22 نسخة من كأس السوبر المصري

"ملوش مكان في المنتخب".. إبراهيم حسن يتوعد هؤلاء بعد الاعتراض على قرار

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي كروي مشتعل، يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يقام علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ومنذ انطلاق بطولة كأس السوبر المصري عام 2001، شهدت تنافسًا دائمًا بين كبار الأندية المصرية، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك اللذان يتربعان علي قمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب.

وفيما يلي قائمة المتوجين بلقب كأس السوبر المصري منذ النسخة الأولى وحتى 2024:

السنة البطل النتيجة

2001 الزمالك 2-1 ضد غزل المحلة

2002 الزمالك 1-0 ضد المقاولون العرب

2003 الأهلي 0-0 (3-1 ركلات) ضد الزمالك

2004 المقاولون العرب 4-2 ضد الزمالك

2005 الأهلي 1-0 ضد إنبي

2006 الأهلي 1-0 ضد إنبي

2007 الأهلي 1-1 (4-2 ركلات) ضد الإسماعيلي

2008 الأهلي 2-0 ضد الزمالك

2009 حرس الحدود 2-0 ضد الأهلي

2010 الأهلي 1-0 ضد حرس الحدود

2011 الأهلي 1-0 ضد إنبي

2014 الأهلي 0-0 (5-4 ركلات) ضد الزمالك

2015 الأهلي 3-2 ضد الزمالك

2016 الزمالك 0-0 (3-1 ركلات) ضد الأهلي

2017 الأهلي 1-0 ضد المصري البورسعيدي

2018 الأهلي 3-2 ضد الزمالك

2019 الزمالك 0-0 (4-3 ركلات) ضد الأهلي

2020 طلائع الجيش 0-0 (3-2 ركلات) ضد الأهلي

2021 الأهلي 2-0 ضد الزمالك

2022 الأهلي 1-0 ضد بيراميدز

2023 الأهلي 4-2 ضد مودرن فيوتشر

2024 الأهلي 0-0 (7-6 ركلات) ضد الزمالك

اقرأ أيضًا:

للمرة الأولى.. زيزو في مواجهة جماهير الزمالك وتدخل أهلاوي لدعمه

"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر



