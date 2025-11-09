السوبر المصري.. علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز
كتب : محمد خيري
سيراميكا كليوباترا
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.
خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - محمد رضا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.
خط الهجوم: مروان عثمان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - عمر الجزار - ابراهيم محمد- أيمن موكا - أحمد سمير - عمرو السولية.
