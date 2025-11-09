تشهد مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر المصري، تواجد 10 لاعبين سبق لهم تمثيل القطب المنافس، ليكون اللقاء تحت شعار "صديق الأمس.. منافس اليوم".

وستشهد المباراة مشاركة العديد من اللاعبين الذي كونوا جماهيرية كبيرة في فريقهم السابق، مثل عبد الله السعيد مع الأهلي قبل أن ينتقل للزمالك، وزيزو مع الفارس الأبيض قبل أن ينتقل للمارد الأحمر.

من الزمالك إلى الأهلي

إمام عاشور: غادر الزمالك في موسم 2022/23، قبل أن ينضم للأهلي قادمًا من ميتلاند الدنمركي.

أشرف بن شرقي: بعد ثلاث سنوات من رحيله عن الزمالك، عاد إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي في يناير 2025.

ياسين مرعي: أحد ناشئي الزمالك سابقًا، انضم مؤخرًا إلى القلعة الحمراء.

ياسر إبراهيم: مرّ على قطاع ناشئي الزمالك قبل أن يصبح أحد ركائز دفاع الأهلي.

عمر كمال عبد الواحد: ارتدى قميص الزمالك في بداياته، ثم انتقل لاحقًا إلى الأهلي.

أحمد رضا: لعب في صفوف فريق الزمالك تحت 21 عامًا، ثم انتقل للأهلي قادمًا من بتروجيت.

أحمد مصطفى "زيزو": أحدث المنضمين إلى الأهلي، بعدما انتقل مباشرة من الزمالك عقب انتهاء تعاقده معه.

من الأهلي إلى الزمالك

عبد الله السعيد: يُعد من أقدم اللاعبين الذين مثّلوا القطبين، حيث انضم للزمالك موسم 2023/24 بعد رحيله من بيراميدز.

أحمد حمدي: بدأ مسيرته في الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الزمالك في يناير 2024 قادمًا من مونتريال الكندي.

ناصر ماهر: أحد خريجي قطاع ناشئي الأهلي، انضم إلى الزمالك في يناير 2024 بعد رحيله عن مودرن سبورت.