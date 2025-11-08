مباريات الأمس
إعلان

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

كتب - محمد عبد السلام:

07:18 م 08/11/2025
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 9 فبراير، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

وأسند الاتحاد المصري إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم دولي يضم حكم ساحة تركيًا، وحكمًا رابعًا إماراتيًا، إلى جانب حكم فيديو من المجر، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حكم الساحة: خليل أموت (تركي)

حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي)

حكم مساعد 2: عبدالله بورا (تركي)

حكم رابع: سهيل الملا (إماراتي)

حكم VAR: إستفان فاد (مجري)

حكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي)

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

بينما وصل الزمالك للنهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي السوبر المصري.

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

