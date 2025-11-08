"أنا كذلك غاضب".. أول رد من أحمد عبدالرؤوف على استبعاد حسام حسن لناصر ماهر

قال أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، إن الكثير شكك في قدراتهم على التأهل إلى نهائي النسخة الجارية من كأس السوبر وتخطي بيراميدز.

فريق الزمالك تأهل إلى نهائي النسخة الحالية من كأس السوبر بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الخميس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف عبدالرؤوف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي الذي تم إقامته اليوم السبت:"الكثير شكك في قدرة الزمالك على التأهل للنهائي ولكننا استحقينا ذلك بشخصية الفريق وجماهيرنا ونستعد لنكون الفريق الأجدر للفوز باللقب".

وأشار مدرب الزمالك إلى أن جميع لاعبيه مهمين وحال فقدانه لأي لاعب سيتأثر الفريق ولكنه يثق بأن الجميع سيكون على قدر المسؤولية في النهائي، ثم أردف:"أول ديربي لي مسؤولية كبيرة وإن شاء الله أكون على قدر هذه المسؤولية وشرف كبير لي وإن شاء الله نحقق اللقب".

وأوضح عبدالرؤوف الذي تولى مهمة قيادة الفريق خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا أن الظهير الأيسر لفريقه أحمد فتوح لم يصل بعد إلى المستوى المنتظر منه:"هو لاعب كبير فنيًا وتكتيكيًا ومع انضمامه للمنتخب انتظر أن يقدم الكثير".

وأتم المدرب تصريحاته بقوله:"مباراة الأهلي لها احترامها من الجانب التاريخي والجماهيري ولاعبو الأهلي رجال وعلى قدر المسؤولية ولم نغيّر طريقة اللعب فقط بعض التفاصيل بأسلوب اللعب".

موعد نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 من مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا فيما تأهل لاعبو القلعة البيضاء لمنافسات الدور ذاته على حساب بيراميدز.

