موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025/26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء على استاد"محمد بن زايد".

وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ويذكر أن الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر بهدفين مقابل هدف بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

