مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

كتب : محمد الميموني

03:57 م 08/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025/26.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

وتقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساء على استاد"محمد بن زايد".

وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ويذكر أن الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر بهدفين مقابل هدف بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

هل الزمالك المنافس الحقيقي للأهلي؟.. الشناوي يرد

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر المصري موعد نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)