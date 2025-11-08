شهدت قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر الجاري تواجد مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا مروان عثمان لأول مرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وبرز اسم مروان عثمان مؤخرًا بعدما سجل هدف سيراميكا كليوباترا بمرمى الأهلي مساء يوم الخميس خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري والذي انتهى بخسارتهم بهدفين مقابل هدف.

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً يشارك بصفة أساسية مع سيراميكا ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري فخاض 11 مباراة بواقع 644 دقيقة لعب سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة لزملائه فيما حصل على بطاقة صفراء.

مروان عثمان يعد من ناشئي نادي سيراميكا كليوباترا إذ خرج بموسم 22/23 من فريق الشباب على سبيل الإعارة لنادي طلائع الجيش قبل العودة بالموسم التالي لصفوف ناديه.

مروان شارك بقميص طلائع الجيش بـ9 مباريات قبل العودة وحجز مقعداً أساسيًا مع سيراميكا.

