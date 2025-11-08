شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

مصدر يكشف حقيقة منشور ناصر ماهر المثير للجدل عن الأهلي

تصدر ناصر ماهر نجم نادي الزمالك، المشهد خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول منشور من خلال حساب على فيس بوك يحمل اسمه، يتعلق بنهائي كأس السوبر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"بينهم تريكة وبنزيما".. 20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك وأوروبا بالجلابية

ترمز الجلابية إلى شكل تاريخ طويل وعمق ثقافي كبير للشعب المصري، بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم، فهي تعبير أساسي عن ثقافة أغلب الشعب المصري، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

"بينهم تشيكي ومدرب أياكس".. مدربين أجانب لا يتذكرهم جمهور الأهلي

منذ عام 1907، حين تم الإعلان عن إنشاء النادي الأهلي، تعاقب عليه عشرات المديرين الفنيين، خلال 118 عاما، ما بين مدربين مصريين وأجانب، أغلبهم تمكنوا من حصد العديد من البطولات رفقة المارد الأحمر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"رفقة عائلاتهم".. 15 صورة لاحتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين بعد التعادل مع فنزويلا

احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين بشكل قوي، اليوم الجمعة، بعد التعادل مع منتخب فنزويلا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

برتغالي ومصري ومجري.. أفضل المدربين في تاريخ النادي الأهلي

يُعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، حيث حصد 129 كأسًا خلال 118 عامًا من النجاح على المستوى المحلي والقاري والدولي، للتعرف على المدرب الأفضل مع الفريق.. اضغط هنا

"الشناوي طرف أساسي" .. أشهر "خناقات" لاعبي النادي الأهلي

لم تخلُ القلعة الحمراء من الأزمات والمشادات الداخلية بين بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورغم قلتها، فأن أغلبها انتهى في هدوء وبأسرع ما يكون، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت

منذ مطلع الألفية الجديدة، شهد نادي الزمالك العديد من الصفقات التي لم تترك أي بصمة تُذكر في تاريخه، بعدما انضم اللاعبون ورحلوا سريعًا دون تأثير يُذكر، ليصبحوا ضمن قائمة الأسماء المنسية في القلعة البيضاء، للاطلاع عليهم.. اضغط هنا

10 صور من تدريب الأهلي الأول في أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

سحر وشعوذة وخناقات بالجملة.. 8 مواقف مثيرة للجدل في حياة مرتضى منصور

يبقى المستشار مرتضى منصور واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الكرة المصرية، سواء بتصريحاته النارية أو مواقفه غير المألوفة داخل وخارج المستطيل الأخضر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

ظهرت بلحية.. قصة لاعبة أثارت الجدل في النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات

تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق النسخة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 21 من الشهر ذاته، للاطلاع على قصة لاعبة أثارت الجدل بالنسخة السابقة.. اضغط هنا