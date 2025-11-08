"أحدهم قدم أفضل أداء له منذ انضمامه".. نجم الزمالك الأسبق يشيد بالمستوى

في 8 أغسطس الماضي أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ياس توروب لقيادة فريقه الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحلّ لسوء نتائج الفريق معه ثم تولى عماد النحاس المنصب لفترة مؤقتة.

المباراة الأولى التي تولى بها توروب القيادة الفنية لفريق الأهلي كانت أمام أيجل نوار البوروندي على ملعب الأخير بالدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2025/26 وانتهت بفوز لاعبو القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وهي الواقعة المشتركة بينه وبين الثنائي السويسري رينيه فايلر ومارسيل كولر اللذان قصا شريط مبارياتهما مع الأهلي بقيادة مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا خارج مصر والفوز بها ثم توّجوا بأول لقب سوبر يخوضونه بعد ذلك وكان على حساب الزمالك.

مارسيل كولر كانت بدايته مع الأهلي بقيادة الفريق للفوز على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022/23 وفاز بعد ذلك في أول سوبر يقوده مع الفريق أمام الزمالك بركلات الترجيح ليتوّج باللقب.

مواطنه فايلر كذلك كانت بدايته في الدور التمهيدي أمام فريق كانو سبورت الغيني الاستوائي على أرض الأخير وفاز بهدفين نظيفين ثم فاز بلقب السوبر على حساب الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتفصل المدرب الدنماركي قرابة 72 ساعة على نهائي السوبر أمام الزمالك الذي سيُقام عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد المقبل.. فهل يسير على خطى فايلر وكولر؟

