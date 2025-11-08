قبل القمة.. 15 قصة لا تفوتك على الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موقف الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايج من المشاركة في المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري أمام الأهلي.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الحالة الصحية للثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايج، اللذين غادرا مباراة بيراميدز متأثرين بالإجهاد العضلي والإصابة، ما أثار القلق في الأوساط البيضاء عقب المواجهة.

وأكد الجهاز الطبي أن التشخيص المبدئي يشير إلى أن كلا اللاعبين يعانيان من شد عضلي خفيف، لا يدعو للقلق، على أن يخضعا لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة لتحديد إمكانية مشاركتهما في التدريبات الجماعية قبل المباراة النهائية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن الحالة الطبية لكل من عدي الدباغ ومحمود بنتايج مطمئنة، وأن المؤشرات الأولية تؤكد جاهزيتهما للمشاركة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف أن الجهاز الفني يعتزم الدفع باللاعبين في المران الجماعي المقبل بشكل تدريجي، بهدف التأكد من تعافيهما الكامل قبل اللقاء الحاسم.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

