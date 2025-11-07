لم تخلُ القلعة الحمراء من الأزمات والمشادات الداخلية بين بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورغم قلتها، فأن أغلبها انتهى في هدوء وبأسرع ما يكون.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية أبرز "الخناقات" التي شهدها الفريق داخل جدران القلعة الحمراء:

مشادة محمد الشناوي وكهربا

في عام 2020، دخل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القادسية الكويتي الحالي، في مشادة حادة مع محمد الشناوي خلال مران الفريق، إذ تطورت المناوشة من غرفة الملابس إلى ملعب التتش، ليقرر الجهاز الفني وقتها بقيادة رينيه فايلر استبعاده من التدريبات، قبل أن يوقع سيد عبد الحفيظ غرامة مالية ضخمة قدرها مليون جنيه.

مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور

وبعد أربع سنوات، تكررت الأزمة مع أحد أطراف الواقعة نفسها، إذ شهدت مباراة الأهلي وستاد أبيدجان مشادة كلامية في أرض الملعب بين إمام عاشور ومحمد الشناوي، ليوجه له الأول رسالة حادة قائلاً: "أنا أزعق، محدش له حاجة عندي".

انتهت الأزمة سريعاً بتدخل مدير الكرة، وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه مع إيقاف إمام عاشور أسبوعاً عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

مشادة محمد الشناوي ووليد صلاح الدين

وقبل أيام من بطولة السوبر، نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، ما تردد حول دخوله في مشادة مع الشناوي عقب التعادل مع المصري في الدوري، مؤكداً أن ما يُثار لا أساس له من الصحة، وأن الحديث بينهما لم يتجاوز النقاش الفني عقب المباراة.

