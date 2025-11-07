مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

1 0
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

1 0
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"الشناوي طرف أساسي" .. أشهر "خناقات" لاعبي النادي الأهلي

كتب ـ نهى خورشيد:

09:18 م 07/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور والشناوي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 13 صورة
    محمد الشناوي في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (3)
  • عرض 13 صورة
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا يزور مران الأهلي (1)
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا يزور مران الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    كهربا ومحمد شوفي في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (4)
  • عرض 13 صورة
    كهربا مع إمام والشناوي في مران الأهلي
  • عرض 13 صورة
    وليد صلاح الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم تخلُ القلعة الحمراء من الأزمات والمشادات الداخلية بين بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورغم قلتها، فأن أغلبها انتهى في هدوء وبأسرع ما يكون.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية أبرز "الخناقات" التي شهدها الفريق داخل جدران القلعة الحمراء:

مشادة محمد الشناوي وكهربا

في عام 2020، دخل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القادسية الكويتي الحالي، في مشادة حادة مع محمد الشناوي خلال مران الفريق، إذ تطورت المناوشة من غرفة الملابس إلى ملعب التتش، ليقرر الجهاز الفني وقتها بقيادة رينيه فايلر استبعاده من التدريبات، قبل أن يوقع سيد عبد الحفيظ غرامة مالية ضخمة قدرها مليون جنيه.

مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور

وبعد أربع سنوات، تكررت الأزمة مع أحد أطراف الواقعة نفسها، إذ شهدت مباراة الأهلي وستاد أبيدجان مشادة كلامية في أرض الملعب بين إمام عاشور ومحمد الشناوي، ليوجه له الأول رسالة حادة قائلاً: "أنا أزعق، محدش له حاجة عندي".

انتهت الأزمة سريعاً بتدخل مدير الكرة، وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه مع إيقاف إمام عاشور أسبوعاً عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

مشادة محمد الشناوي ووليد صلاح الدين

وقبل أيام من بطولة السوبر، نفى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، ما تردد حول دخوله في مشادة مع الشناوي عقب التعادل مع المصري في الدوري، مؤكداً أن ما يُثار لا أساس له من الصحة، وأن الحديث بينهما لم يتجاوز النقاش الفني عقب المباراة.

اقرأ أيضًا:
منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت

سحر وشعوذة وخناقات بالجملة.. 8 مواقف مثيرة للجدل في حياة مرتضى منصور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مشادة الشناوي وكهربا مشادة الشناوي وإمام عاشور مشادة الشناوي ووليد صلاح الدين محمد الشناوي إمام عاشور محمود عبدالمنعم كهربا وليد صلاح الدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن