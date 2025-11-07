منذ مطلع الألفية.. أبرز 18 لاعبًا انضموا للزمالك ورحلوا في صمت

يبقى المستشار مرتضى منصور واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الكرة المصرية، سواء بتصريحاته النارية أو مواقفه غير المألوفة داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وخلال مسيرته الطويلة مع نادي الزمالك، تصدر المشهد في العديد من الوقائع التي أثارت الجدل بين الجماهير والإعلام.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز مواقف مرتضي منصور كالتالي:

1. تصريح "راكبه جن" ضد مدرب بيراميدز

في مايو 2025، وجه مرتضى منصور تصريحًا كوميديًا ساخرًا ضد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعدما ظهر الأخير بانفعالات شديدة خلال مباراة فريقه.

وقال مرتضى: "مين الراجل اللي كان عمال يجري في الملعب رايح جاي وبيتخانق مع نفسه؟ بيقولوا ده المدير الفني؟ مش ممكن، ده يا إما راكبه جن أو هو اللي راكب الجن!".

التصريح أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل.

2. موقف مرتضى منصور أثناء أداء الصلاة في عزاء شقيقته

في أغسطس 2024، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمرتضى منصور أثناء أدائه فريضة الصلاة في عزاء شقيقته.

الموقف أثار الجدل بعدما قام مرتضى خلال أداء فرض الصلاة بطلب التوقف عن تصويره أثناء الصلاة.



3. أزمة اللون الأسود مع مرتضى منصور في مدرجات الزمالك

في أبريل 2023، هدد مرتضى منصور بمنع أي مشجع يرتدي اللون الأسود من دخول مدرجات الزمالك، بعدما ارتدى الجمهور هذا اللون احتجاجًا على خروج الفريق من بطولة أفريقية.

4. تصريح الـ80% من لاعبي الزمالك المهزومين

أطلق مرتضى تصريحًا مثيرًا خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة النادي، قال فيه إن 80% من لاعبي الزمالك يدخلون ستاد القاهرة وهم يشعرون بالهزيمة قبل بدء المباراة.

5. اتهامات مرتضى منصور بالسحر والشعوذة بعد تراجع النتائج

في مايو 2022، تحدث مرتضى منصور في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي عن تعرض الزمالك لما وصفه بـ"السحر والشعوذة"، مشيرًا إلى أن السحر وراء تراجع نتائج الفريق في تلك الفترة، واتهم مسؤولين سابقين في النادي بالوقوف وراء الأمر.

تصريحاته أثارت حالة من الجدل والسخرية في الأوساط الرياضية والإعلامية.

6. اتهام مرتضى منصور للاعبي الزمالك بتعاطي المخدرات

في يناير 2023، وبعد تعادل الزمالك مع الداخلية في الجولة الـ12 من الدوري المصري، شن مرتضى هجومًا حادًا على لاعبي الفريق، واتهم اثنين منهم بتعاطي الحشيش، مشيرًا إلى أن التحاليل أثبتت وجود مواد مخدرة في جسديهما.

7. اقتحام مرتضى منصور مقر اتحاد الكرة لتسجيل لاعبين

في يوليو 2023، شهدت الساعات الأخيرة من فترة القيد الصيفي واقعة غريبة عندما توجه مرتضى إلى مقر اتحاد الكرة في منتصف الليل لتسجيل صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد بدقائق.

وتداولت مواقع التواصل فيديو له داخل المقر وهو يبحث عن المسؤولين بنفسه لإتمام الإجراءات.

8. مشادات مرتضى منصور المتكررة مع شخصيات بارزة

عرف مرتضى منصور بمشاحناته المستمرة مع رؤساء الأندية الأخرى والشخصيات البارزة، سواء في المؤتمرات الصحفية أو عبر القنوات الفضائية إذ دخل في سجالات كلامية حادة مع أكثر من مسؤول، من بينهم فرج عامر رئيس سموحة وسعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، وهو ما جعله دائم الوجود في دائرة الجدل الإعلامي.

وأبرز الجدالات التي سجلها التاريخ لمرتضي منصور، هي خناقته مع سما المصري من خلال اتهامات شخصية ومواقف سياسية، حيث اتهمها بأنها سبب خسارة المنتخب في مباراة معينة، بالإضافة إلى تعليقاته السابقة حول عملها وتاريخها.

