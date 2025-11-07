مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

فيديو 4 أهداف في ذاكرة الزملكاوية سجلها شيكابالا

كتب ــ هند عواد

07:13 م 07/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا مع الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
  • عرض 10 صورة
    محمود عبد الرازق شيكابالا (4)
  • عرض 10 صورة
    محمود عبد الرازق شيكابالا (5)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم اعتزاله كرة القدم وابتعاده عن الملاعب – كلاعب، إذ أصبح رئيسا لنادِ – وجد شيكابالا لنفسه مكانًا مرموقًا بين جماهير الزمالك، إذ يتذكرون لمساته وأحيانًا أهدافه التي أصبحت "علامة مسجلة".

ولا تزال جماهير القلعة البيضاء تتذكر الهدف الأول للأباتشي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما اقتنص فوزًا غاليًا للأبيض على حساب غزل المحلة في كأس مصر عام 2003، وهو في عمر 15 عامًا فقط.

وتميزت أهداف شيكابالا بالمهارة، التي يعجز حراس المرمى عن التصدي لها، مثل هدفه في شباك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والمصري البورسعيدي السابق، عندما وقف يشاهد الكرة وهي تسكن مرماه، بعدما راوغ شيكابالا المدافع وسدَّد.

وأصبحت مثل هذه الأهداف علامة مسجَّلة باسم شيكابالا، مثل هدفه الذي راوغ فيه ثلاثة مدافعين من بتروجيت، وسدَّد الكرة على يمين الحارس، الذي حاول اللحاق بها دون جدوى.

وعند الحديث عن أبرز أهداف شيكابالا، لا يمكن التغافل عن هدفه في مرمى اتحاد الشرطة، عندما فاجأ الجميع وسدَّدها من منتصف الملعب لتسكن المرمى.

وفي نهائي كأس مصر عام 2007، خدع شيكابالا الجميع وسدَّد من خارج منطقة الجزاء، ليسجل هدفًا في شباك الغريم التقليدي للزمالك، النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

أغلى لاعب داخل الزمالك

سيدات الأهلي يتعادلن مع زد إف سي في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا أهداف شيكابالا مع الزمالك الزمالك جماهير الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن