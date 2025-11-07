موعد مران الزمالك الختامي استعداداً لنهائي السوبر المصري أمام الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مرانه الختامي غداً السبت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وينطلق المران في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات أي السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهر، إذ يضع الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء المرتقب.

ويهدف تدريب الغد إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها خلال المباراة، إلى جانب جلسة فنية لتحفيز اللاعبين قبل خوض المواجهة الحاسمة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي الزمالك حسم تأهله إلى نهائي البطولة بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 في نصف النهائي، فيما صعد الأهلي للنهائي بعدما تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي في قمة جديدة على لقب السوبر المصري مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.