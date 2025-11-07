مباريات الأمس
فرصة لالتقاط الأنفاس.. قرار من مدرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب : هند عواد

02:10 م 07/11/2025
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، إقامة مران الأبيض المقرر له في الرابعة مساء اليوم، في صالة "الجيمانيزيوم".

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع الأهلي في النهائي.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على فترتين، إذ تضم المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز بشكل أساسي، بينما تضم المجموعة الثانية البدلاء والمستبعدين من اللقاء.

وجاء قرار أحمد عبد الرؤوف بخوض المران اليوم في صالة الجيمانزيوم، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، وأداء تدريبات استشفائية في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر.

مران الزمالك الزمالك أحمد عبد الرؤوف كأس السوبر المصري

