كشف المحلل التحكيمي لقناة دبي سبورت سبب عدم احتساب محمود البنا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ركلة جزاء للأخير خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري وسط مطالبات من لاعبي الفريق الخاسر بركلة جزاء باللحظات الأخيرة من المباراة.

وأوضح المحلل التحكيمي لقناة دبي سبورت عقب المباراة أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا في اللقطة الأولى بعد لمس الكرة ليد ياسين مرعي قراراً صحيحًا لكون يد اللاعب في وضعها الطبيعي بحسب قوانين اللعبة 12 IFAB Law .

وعلل عدم احتساب ركلة جزاء في اللقطة الثانية بعد ارتطام الكرة بيد بنشرقي كون الكرة قد ارتطمت بقدم اللاعب ثم يده ولم يكن هناك حركة متعمدة لليد.

ويستعد الأهلي لمواجهة في النهائي الفائز من مباراة الزمالك و بيراميدز بينما يواجه سيراميكا الفريق الخاسر من المباراة ذاتها على المركز الثالث والرابع.

