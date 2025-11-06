مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 0
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

0 0
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل؟

كتب- يوسف محمد:

09:07 م 06/11/2025
لا يزال التعادل السلبي دون أهداف يسيطر على مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تجمع بينهما حاليا، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويلاقي الفارس الأبيض حاليا نظيره بيراميدز، على ملعب "آل نهيان" بالإمارات، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء مباشرة، دون اللجوء إلى لعب أشواط إضافية.

ويواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس السوبر النادي الأهلي، الذي تمكن من الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد اليوم.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري، ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، على ستاد "هزاع بن زايد"، في الإمارات.

