6 صورة لاحتفال إمام عاشور مع زيزو بالتأهل لنهائي كأس السوبر

قام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالاحتفال مع زميله بالفريق أحمد السيد زيزو، وذلك بعد التأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من حجز بطاقة العبور لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

وتواجد إمام عاشور في مدرجات المباراة لدعم فريقه بعد استبعاده من البطولة لعدم جاهزيته الطبية والفنية.

واحتفل عاشور مع زيزو في ملعب المباراة عقب انتهاء صافرة اللقاء، ورصدت الكاميرات احتفالات الثنائي معًا.

