مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

0 0
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

6 صورة لاحتفال إمام عاشور مع زيزو بالتأهل لنهائي كأس السوبر

كتب : محمد عبد الهادي

08:51 م 06/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 6 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 6 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 6 صورة
    زيزو وإمام عاشور
  • عرض 6 صورة
    زيزو وإمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالاحتفال مع زميله بالفريق أحمد السيد زيزو، وذلك بعد التأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من حجز بطاقة العبور لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

وتواجد إمام عاشور في مدرجات المباراة لدعم فريقه بعد استبعاده من البطولة لعدم جاهزيته الطبية والفنية.

واحتفل عاشور مع زيزو في ملعب المباراة عقب انتهاء صافرة اللقاء، ورصدت الكاميرات احتفالات الثنائي معًا.

إقرأ أيضًا..

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

8 صور لردفعل زيزو المثير للجدل أثناء تغييره

20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والمنتخب أجروا عملية زراعة شعر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو وإمام عاشور احتفال زيزو وإمام عاشور الأهلي كأس السوبر المصري زيزو إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟