كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 0
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

0 1
19:45

فيورنتينا

مصدر يكشف سبب غياب صديق أوجولا لاعب سيراميكا عن مباراة الأهلي في السوبر

كتب - مراسل مصراوي:

07:11 م 06/11/2025
كشف مصدر داخل فريق سيراميكا كليوباترا، سبب غياب صديق أوجولا لاعب الفريق عن مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد صديق أوجولا من مباراة الفريق أمام الأهلي، في نصف النهائي، بسبب معاناة اللاعب من إصابة عضلية".

وأضاف: "أوجولا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية منذ مباراة بتروجيت، حاولنا تجهيز اللاعب لكن الوقت لم يسعفنا في هذا الأمر".

وتلقى فريق سيراميكا كليوباترا، الهزيمة أمام النادي الأهلي اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر الأهلي في المباراة النهائية، الفائز من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والتي ستجمع بينهما بعد قليل في نصف النهائي.

أقرأ أيضًا:

ممنوع التدخين.. تعليمات حضور مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الاستاد

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا صديق أوجولا

