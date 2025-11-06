تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز عند 07:30 ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي بالفائز من مباراة دور نصف النهائي الأخر المقام حاليًا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الطرفين على الكرة قبل أن يستحوذ فريق بيراميدز نسبيًا على الكرة بصورة أكبر.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الزمالك: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو"، ومروان حمدي.

انتظروا ملخصًا لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها: