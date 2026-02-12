غلق جزئي بمحور الفريق كمال عامر أمام مستشفى الصدر لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر أمام مستشفى الصدر في الاتجاه القادم من مناطق العجوزة إلى المنيب، لمدة يومين، بدءًا من الساعة 1 صباح يوم الجمعة 13 فبراير 2026 وحتى الساعة 6 صباح الأحد 15 فبراير، وذلك لرفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة باستخدام ونش رفع عملاق.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتحديد تحويلة مرورية لحركة السيارات القادمة من مناطق العجوزة والمتجهة إلى المنيب والطريق الدائري، حيث يتم الدخول يسارًا إلى الاتجاه المعاكس عبر فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى لمسافة 150 مترًا، ثم العودة يمينًا إلى الاتجاه الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنسيق كافة اللوحات الإرشادية ووسائل الأمن الصناعي من كشافات وطواحين ضوئية وحواجز فسفورية حول موقع العمل، مع تعيين خدمات مرورية لتسيير الحركة وضمان سلامة المواطنين.

