نتنياهو: عبرت عن شكوكي لترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران

كتب : عبدالله محمود

09:16 م 12/02/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن زيارته إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قصيرة لكنها مهمة جدًا.

وأشاد نتنياهو، في تصريحات لقناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس، بعلاقته مع الرئيس الأمريكي، قائلاً: "تجمعنا علاقة جيدة ووثيقة وشفافة جدًا".

وأكد نتنياهو أن محادثاته مع ترامب ركزت على عدة مواضيع، لكن في الواقع كانت تدور بشكل أساسي حول المفاوضات مع إيران.

وأضاف: "ترامب يعتقد أن الإيرانيين قد تعلموا بالفعل مع من يتعاملون. وهو يرى أن الشروط التي يفرضها، بالإضافة إلى أنهم بالتأكيد يدركون الآن خطأهم في المرة السابقة عندما لم يبرموا اتفاقًا، قد تخلق الظروف للوصول إلى اتفاق جيد".

وأشار نتنياهو إلى أن ترامب أراد أن يسمع رأيه، لكنه عبر عن شكوكه بشأن إمكانية جودة أي اتفاق مع إيران، متابعًا: "لكنني قلت إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فعلاً، فيجب أن يشمل العناصر التي هي مهمة جدًا من وجهة نظرنا".

وأوضح نتنياهو أن من وجهة نظر إسرائيل، وفي رأيه ليس إسرائيل فقط، الأمر لا يتعلق بالنووي فقط، بل أيضًا بالصواريخ الباليستية، وكذلك بالوكلاء الإيرانيين.

